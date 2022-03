شاب إيزيدي يحصل على شهادة الدكتوراه مِـنْ جامعة ألمانية

بعد جهد طويل و في يوم الإثتين المصادف 7/3/2022 تم مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالب أرسلان مادو محمود في أختصاص علم الكيمياء في جامعة أوسنابروك / ألمانيا بعنوان

“Synthesis and Energy Storage Performance of Novel Redox-Active Polymers”

و بإشراف كل من

ب. د. أندرياس هينك

ب. د. لورينز فالدر

و خلال فترة البحث تم نشر ثلاث بحوث في مجلات عالمية

1. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 13554 – Impact factor: 15.336

2. ACS Nano, 2017, 11, 8730 – 8740 Impact factor: 14,34

3. Zanco J. Pure Appl. Sci. 2016, 28, 122 – 131

علماً أنّ الدكتور أرسلان مادو محمود حصل على شهادة الماجستير مِـنْ جامعة دهوك و هو مِـنْ أهالي قضاء الشيخان / عين سفني .