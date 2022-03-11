لالش بعشيقة يقدم التهاني للسيد سامان رشيد لاسو

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات للسيد سامان رشيد لاسو

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

في صباح هذا اليوم الخميس ٢٠٢٢/٣/١٠ قدم رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة التهاني والتبريكات للسيد (سامان رشيد لاسو) لمناسبة حصول بلدية بعشيقة على أفضل بلديات محافظة نينوى حيث تم تكريم السيد مدير البلدية بدرع الأبداع والتمييز تثمنيا لجهودهم الجبارة في خدمة المنطقة…

وفي كلمة أثناء الزيارة تطرق السيد جمعة العبديكو رئيس المركز على الدور المتميز للسيد مدير البلدية وكادرها من مهندسين وفنيين وعمال على دورهم في الحفاظ على نظافة المنطقة وإدامتها وأظهارها بالشكل الذي يليق بها من حدائق وشوارع ومتنزهات على أكمل وجه وهذا التكريم فخر لكل أهالي المنطقة…

ومن جانبه رحب السيد مدير البلدية بالوفد الزائر وفي حديثه أثنى على دور ونشاطات المركز في التعاون مع جميع دوائر المنطقة وفي كافة المجالات..

وفي ختام الزيارة تم توديع الوفد بحفاوة كبيرة بنفس حفاوة الإستقبال.

تمنياتنا لجميع العاملين في بلدية بعشيقة بالتوفيق والنجاح الدائم إن شاء الله