لالش بحزاني يزور العاصمة اربيل ويقدم التهاني ويجري مجموعة من الزيارات واللقاءات

استهل رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي صباح هذا اليوم الأربعاء المصادف 9/3/2022 زياراتهم الى العاصمة اربيل بزيارة الى وزارة الاوقاف والشؤون الدينية / المديرية العامة للشؤون الايزدية لاجل تقديم التهاني والتبريكات الى الاخ والاستاذ سعود مصطو نجم وذلك لمناسبة تسنمه منصب مدير عام للمديرية العامة للشؤون الايزدية ،

وخلال الزيارة قدم السيد رعد طارق رئيس المركز التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن المركز الى الاستاذ سعود مصطو متمنيا لسيادته كل الموفقية والنجاح في عمله ومهامه الجديدة واضاف نحن مستعدين في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بتقديم كل اشكال الدعم لكم في سبيل ونجاح عملكم وتقدم مديريتكم نحو الامام بما يخدم مجتمعنا الايزدي ورجال دينه الافاضل ومختلف شرائحه ، من جهته رحب السيد المدير العام بوفد المركز وقدم شكره وتقديره العاليين للزيارة وتقديم التهاني ، وثمن دور مركز لالش بحزاني في المنطقة وما يقوم به من نشاطات والتي قال عنها بانها محل فخر واعتزاز الجميع ، وجرى خلال اللقاء الودي الحميمي الذي جمع الطرفين التطرق الى العديد من المواضيع والمسائل ذات الاهتمام المشترك وخصوصا ما يتعلق بالمزرات الدينية ورجال الدين ومسائل ومواضيع اخرى تخص المجتمع الايزدي بصورة خاصة والوضع والمجتمع الكوردستاني بصورة عامة .

