اختتام بطولة (البارزاني الخالد) بكرة القدم في مجمع گوهبل

برعاية ودعم مباشر من مركز لالش سنوني ومكاتبها اختتم اليوم الاحد المصادف 2022/3/6 بطولة البارزاني الخالد بكرة القدم التي نظمتها مركز لالش سنوني ومكاتبها بمشاركة 12 فريق من4 مدارس للدراسة الكوردية.

وفاز في المباراة النهائية فريق الصف الثامن من مدرسة گوهبل على فريق الصف السادس من مدرسة برجا بلك وتم توزيع الجوائز على المركزين الاول والثاني وجائزة احسن لاعب وافضل حارس وكذلك حكام البطولة ..

ومن جانبهم ابدى المشاركين والهيئة التدريسية جل شكرهم وامتنانهم لمركز لالش سنونى ومكتب لالش كوهبل لدورهم الفعال في تقديم الدعم لهموفي كافة الانشطة وكذلك دعم المدارس بالمسلتزمات الضرورية طوال الموسم الدرسي.