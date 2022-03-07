لالش بحزاني يهنئ العميد حكمت كوجر

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يهنئ العميد حكمت كوجر

قدم رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني صباح هذا اليوم التهاني والتبريكات الى السيد العميد حكمت كوجر لمناسبة تعيينه معاون مدير عام اسايش عقرة ..

وفي كلمته اثناء الزيارة ثمن السيد رعد طارق رئيس المركز الدور المتميز للعميد حكمت كوجر في الحفاظ على المنطقة وخصوصيتها واشاعته على الدوام لروح المحبة والتآخي والسلام بين جميع مكونات المنطقة واضاف .. فخر واعتزاز كبير لنا في مركز لالش تسنمكم هذا المنصب ونتمنى لكم باسم المركز ونيابة عن كافة ومنتسبينا كل الموفقية والنجاح في عملكم. بدوره رحب السيد العميد حكمت كوجر بوفد المركز وقدم تعازيه ومواساته برحيل الفقيد شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان. وأثنى في كلمته على عمل ونشاطات المركز ودوره المتميز في خدمة المنطقة في كافة المجالات.

ختام الزيارة ودع الوفد بحفاوة الاستقبال.