سمو الأمير يهنىء النساء الايزيديات وكل النساء في العالم لمناسبة عيد المرأة العالمي

اعلام المجلس

يتقدم سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) بازكى التبريكات واجمل التهاني للنساء الايزيديات الصامدات وكل النساء في العالم لمناسبة اليوم العالمي للنساء في الثامن من اذار.

واشاد سموه بالصمود والتحدي والصبر الذي تحملته النساء الايزيديات من ظلم وقهر وطغيان على يد اوباش العصر تنظيم داعش الارهابي ابان اجتياحه لمدينة سنجار في ٣/ اب/ ٢٠١٤.

واكد سموه بان النساء الايزديات لعبنا دور هاما في فضح التنظيم الارهابي وكشف وجهه القذر للعالم اجمع.

وثمن جهودهن في الدفاع عن قضيتهن وقضية مجتمعهن ونقلها للعالم كله.

وعبر عن اسفه ما تعيشه النساء الايزديات سوى اللواتي مازلن مختطفات لدى التنظيم الارهابي او اللواتي تحررنا وتلك النسوة اللواتي يعشنا ظروف انسانية صعبة في مخيمات النزوح.

موكدا على ان العالم لم ينصف النساء الايزيديات ولم يعطيهن حقهن رغم كل ما تعرضوا له من معاناة.

واختتم كلامه بالقول اتوجه لهن ولرفيقاتهن في النضال دوام التقدم والازدهار. وان يتم اعطائهن حقوقهن على مستوى اسرهن ومجتمعهن وعلى المستوى الحكومي والدولي. كونهن فيهن القياديات والناشطات و يستطعنا فعل الكثير من اجل النساء والانسانية جمعاء.