لالش بحزاني يفتتح بطولة المرحوم شيخ شامو الاولى بكرة القدم المصغرة

مركز لالش/ فرع بحزاني يفتتح بطولة المرحوم شيخ شامو الاولى بكرة القدم المصغرة

لمناسبة عيد نوروز واعياد ومناسبات شهر اذار المباركة افتتح مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني عصر هذا اليوم بطولة المرحوم شيخ شامو الاولى بكرة القدم المصغرة ،

وفي كلمة له قدم السيد رعد طارق رئيس المركز شكره وتقديره باسمه ونيابة عن عائلة المرحوم شيخ شامو الى الفرق المشاركة وتطرق بشكل مختصر الى مكانة المرحوم شيخ شامو لدى المجتمع الايزدي والكوردستاني على حد سواء واضاف لطالما كان الشيخ شامو داعما لشريحة الطلبة الشباب واليوم نقيم هذه البطولة باسمه عرفانا وتقديرا لمكانته وحتى يبقى على الدوام اسمه مرفوعا ونجمه ساطعا ولامعا .. وختام كلمته قدم رئيس المركز شكره وامتنانه الى اللجنة الرياضية في بحزاني والى السادة الحكام لتنظيمهم البطولة

وحضر الافتتاح السيد راغب رشيد مسؤول منظمة بارزان للحزب الديموقراطي الكوردستاني والسيد خيري اسماعيل عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي والسادة اعضاء الهيئة الادارية للمركز.