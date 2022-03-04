اختتام بطولة نوروز بكرة الطائرة في جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ۱ / ۳ / ٢٠٢٢ ) بمناسبة اعياد نوروز جرت المباراة النهائية لبطولة نوروز في مخيم جم مشكو و التي نظمها مركز لالش شنكال و مكاتبه بتعاون مع منظمة SEED Foundation . بمشاركة ۸ فرق من مدارس مخيم جم مشكو .



و قد حضر المباراة النهائية ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ خلف ايزدين و عدد من معلمي ومدرسي المخيم .

المباراة جرت بين فريقي (City & Ladies) حيث تمكن فريق (City) من الفوز بلقب البطولة.

و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني و طاقم التحكيم بالإضافة الى افضل لاعبة في البطولة .