مارس 04, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

اختتام بطولة نوروز بكرة الطائرة في جم مشكو

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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اختتام بطولة نوروز بكرة الطائرة في جم مشكو

اعلام لالش شنكال

بتاريخ ( ۱ / ۳ / ٢٠٢٢ ) بمناسبة اعياد نوروز جرت المباراة النهائية لبطولة نوروز في مخيم جم مشكو و التي نظمها مركز لالش شنكال و مكاتبه بتعاون مع منظمة SEED Foundation . بمشاركة ۸ فرق من مدارس مخيم جم مشكو .


و قد حضر المباراة النهائية ممثل مركز لالش شنكال الأستاذ خلف ايزدين و عدد من معلمي ومدرسي المخيم .

المباراة جرت بين فريقي (City & Ladies) حيث تمكن فريق (City) من الفوز بلقب البطولة.
و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني و طاقم التحكيم بالإضافة الى افضل لاعبة في البطولة .

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