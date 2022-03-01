“رأينا الموت”.. ايزيديات يروين قصصهن ابان سبيهن من قبل “داعش”

تحدثن مجموعة من الايزيديات، اليوم الثلاثاء، عن قصصهن المأساوية عندما تم سبيهن من قبل عناصر عصابات داعش ابان سقوط الموصل.

وقالن خلال مؤتمر صحافي، بعد عام واحد من اقرار قانون الناجيات الايزيديات، “تعرضنا لابشع انواع الجرائم من عنف جسدي ونفسي ورحلتنا لا توصف بالكلمات، كنا نرى بعيوننا الموت في كل لحظة”.

وأضافن، “تم تجنيد اطفالنا بمعسكرات داعش ولا زال مصير 2867 مجهولا”.

وتابعن، “بعد تحريرنا لا زلنا نعيش في مخيمات النازحين الايزيديين ولا وجود لمستقبل واضح امامنا لتقرير مصيرنا ومصير مجتمعنا ولا مراكز مختصة لاعادة التاهيل”، مؤكدن ان “هنالك قرار برلماني خاص بالناجيات الايزيديات ولكنه لم ينفذ على ارض الواقع”.

وانتقدن الايزيديات الحكومة بسبب “عدم اتخاذها خطوات جادة وجريئة لمحاسبة من إرتكب الجرائم ضد الايزيديين وغيرهم من الاقليات”.