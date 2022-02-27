حفل تأبيني ورفع الستار عن نصب تذكاري للمرحوم شيخ شامو

في اربعانية وفاة الشيخ شامو، مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان للشؤون الايزيدية ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، اقيم حفل تابيني كبير في قاعة المركز الثقافي بجامعة دهوك في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم السبت المصادف 26/2/2022.



استهل الحفل بالوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد الراحل مع نشيد (ئه ي ره قيب)، ثم تلاها الترحيب بالضيوف جميعا، وفي مقدمتهم ممثل الرئيس مسعود بارزاني، السيد علي تتر محافظ دهوك، و ممثل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وممثل مكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وبالجمع الغفير من السادة الوزراء والبرلمانيين والمسؤولين الحكوميين والسياسيين وممثلي الأحزاب الكوردستانية بمحافظة دهوك، فضلا عن نخبة من الشخصيات الاجتماعية والدينية من شتى المناطق الايزيدية فضلا عن كوادر مراكز لالش واصدقائهم وجمهور غفير.

اعقب ذلك ازاحة الستار من قبل السيد علي تتر والسيد نيجيروان شيخ شامو، عن لوحة زيتية للفنان كمال حراقي، مهداة لروح الفقيد شيخ شامو.

ثم تم القاء الترتيلة الدينية بيتا شيخى هه سه ن، والتي ادها بيشيمام بابا شيخ و بابا جاويش وعلمدار مروان وعلمدار خواجة، تلا ذلك اشعال باقة من الشموع من قبل بعض السادة الضيوف.

ثم القى ممثل الرئيس بارزاني، السيد علي تتر كلمته والتي من خلالها سلط الضوء على التاريخ النضالي للشيخ الراحل وتفانيه في خدمة كوردستان بشكل عام والايزيديين بشكل خاص، مؤكد ان رحيل الشيخ شامو لم يكن خسارة فقط لذويه وللايزيديين بل لكل شعب كوردستان.

تلا ذلك القاء قصيدتين من قبل الشاعر سعيد جردو، والشاعر برهان زيباري واللتين تم فيهما الاشادة بالخدمات التي قدمها الشيخ الراحل للايزيديين وللقضية الكوردية طوال مسيرته الحافلة بالعطاء.

والفقرة التالية كانت عرض فيلم وثائقي تم من خلاله عرض مراحل من حياة الشيخ شامو ونضاله وكفاحه من أجل الأيزيدية وكوردستان.

-في الختام القى السيد نيجيروان شيخ شامو ممثلا عن عائلة الشيخ كلمته التي تتطرق خلالها إلى البعض من أعمال الشيخ، وشكر باسم عائلته كل الذين شاركوا في مراسيم العزاء طوال الاسابيع المنصرمة، كما شكر جميع الحضور للحفل التابيني.

-ثم توجه الحاضرون إلى مبنى الهيئة لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، حيث تم رفع الستار عن نصب تذكاري للشيخ الراحل.