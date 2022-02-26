البرلمان الألماني يسعى للاعتراف بالإبادة الجماعية للإيزيديين كتطهير عرقي

ذكر مدير مكتب شؤون الإيزيديين في ألمانيا، كوهدار قائدي، ان البرلمان الألماني يعمل على الاعتراف بعمليات الإبادة الجماعية للإيزيديين كعمليات تطهير عرقي “جينوسايد”.

قائدي وهو صاحب مبادرة الاعتراف بعمليات القتل الجماعي للإيزيديين كتطهير عرقي في البرلمان الألماني، قال لشبكة رووداو الاعلامية خلال مشاركته في برنامج “دياسبورا”، انه طرح المشروع أمام البرلمان الألماني، مبيناً ان أحزاباً ألمانية كبيرة في البرلمان أبدت دعمها بشكل رسمي للمشروع، ومن المقرر التصويت عليه في الشهر المقبل.

وحول المبادرة المقدمة وخطوات اتخاذ القرار بشأنها، أوضح قائدي أنه “قام في نهاية شهر تموز من العام الماضي، كمدير مكتب شؤون الإيزيديين في ألمانيا بتقديم طلب الى البرلمان الألماني دعا فيه الى الاعتراف بعملية القتل الجماعي التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش كعملية تطهير عرقي”، مضيفاً ان “جميع الخطوات المتخذة حتى الآن ناجحة، ودعيت في 14 شباط 2022 الى البرلمان الفيدرالي الألماني وتناقشنا مع احدى اللجان البرلمانية حول هذا الموضوع، بحضور قادة 5 كتل برلمانية”.

وقال قائدي: “نامل ان يتم اتخاذ القرار في البرلمان الاوروبي، حيث أكد الحزبان الخضر و (CDU) دعمهما الكامل بشكل رسمي للمبادرة المقدمة، وهناك اطراف أخرى تدعم الموضوع”، مشيرا الى انه “من المقرر ان يجتمع قادة تلك الاحزاب مرة اخرى لتقديم مقترحاتهم امام البرلمان، وسيتوقف قبول المشروع فيما بعد على تصويت اعضاء البرلمان الذين من المقرر ان يجتمعوا في شهر آذار المقبل للتصويت على المبادرة”.

وفيما يتعلق بتأثير القرار الألماني على حياة الإيزيديين المقيمين في المخيمات في الوقت الراهن، لفت مدير مكتب شؤون الإيزيديين في ألمانيا الى انه “إذا لم يكن له تأثير فما كنا قمنا بالمبادرة، نعدهم بعمل كل شيء من اجلهم وتضميد جراحهم، وبعون الله بعد اعتراف البرلمان الألماني بالتطهير العرقي للإيزيديين، سيعود الإيزيديون الى أرضهم”، مردفاً بأنه “بعد إصدار القرار، من الضروري إعادة تأهيل وإعمار مناطق الإيزيديين ودفع الحكومة العراقية للاهتمام بتلك المناطق”.

في 6 تموز 2021، صوت البرلمان الهولندي بأغلبية الأصوات للاعتراف بممارسات داعش ضد الكورد الإيزيديين في إقليم كوردستان كعمليات تطهير عرقي.

وفي 15 تموز 2021، اعترف البرلمان البلجيكي بعمليات القتل الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون كعمليات تطهير عرقي، حيث صوت 139 نائبا من اصل 150 نائباً لصالح القرار، ولم يصوت اي نائب ضده.

وفي الذكرى السابعة لعمليات القتل الجماعي للإيزيديين، وجهت دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليم كوردستان شكرها الى حكومات كل من فرنسا، بريطانيا، كندا، أستراليا، اسكتلندا، هولندا، البرتغال، أرمينيا، بلجيكا، البرلمان الاوروبي، مجلس الشيوخ الأميركي، مجلس حقوق الانسان، وكالات الأمم المتحدة، وعدة مؤسسات عالمية اخرى، والتي اعترفت بجرائم تنظيم داعش كعمليات تطهير عرقي.