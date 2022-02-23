مستشار ايزيدي يدعو المحكمة الاتحادية إلى تفسير قرارها بشأن كوتا الايزيدية ويحذر من تشتت أصوات الايزيديين

حسن قوال رشيد

دعا شيخ زيدو باعدري المستشار الايزيدي في البرلمان الكوردستاني المحكمة الاتحادية إلى تفسير قراراتها بشأن كوتا المكون الايزيدي وقال باعدري ان وفقا لوزارة التجارة والبطاقة التموينية بأن الايزيديين يستحقون من 5 إلى 7 مقاعد برلمانية وأنهم تعرضوا للظلم عندما خصصت لهم مقعد يتيم للكوتا.

وأوضح باعدري بأن القرار التي اتخذه المحكمة الاتحادية يوم أمس لم يكن واضحا وبحاجة إلى تفسيرات وان كان القرار يتعلق بالية التصويت وجعل العراق دائرة واحدة بالنسبة للايزيديين فهذا سيكون اجحافا بحق الايزيديين لانهم بذلك سيساعدون على تشتت أصوات الايزيديين وحذر باعدري ان يكون هذا القرار مسيسا ودعا البرلمانيين الايزيديين واصدقائهم من التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي إلى التحرك سريعا لكي لايلحق غبن بالمكون الايزيدي وعلى العمل بتعديل القانون رقم 9 من عام 2019 المعدل والذي قضى بتخصيص مقعد واحد فقط للايزيديين هذا ويذكر بأن المحكمة الاتحادية في عام 2010 أقرت بزيادة مقاعد كوتا الايزيديين الا ان هذا القرار لم يرى النور بسبب الموقف المعادي من البرلمانيين الشوفينيين هذا قضت المحكمة الاتحادية يوم أمس الثلاثاء (22 شباط 2022)، بعدم دستورية تمثيل المكونات الإيزيدية والشبك والكرد الفيليين في البرلمان ووجوب مساواتهم مع المسيحيين والصابئة..