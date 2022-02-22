بالوثائق: قرار من “الاتحادية” بشأن تمثيل الكورد الفيليين والشبك والايزيديين في البرلمان

أصدرت المحكمة الاتحادية في بغداد، اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب العراقي.

وقالت المحكمة في بيان، إنه “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكورد الفيليين، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي”.

وبحسب قانون الانتخابات العراقي، توزعت نسب تمثيل الأقليات في مجلس النواب العراقي بواقع خمسة مقاعد للمسيحيين وواحد لكل من الإيزيديين والشبك والصابئة المندائيين والكورد الفيليين، حيث يتنافس المرشحون عن المكون المسيحي على مقاعدهم الخمسة في محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.

فيما يتنافس مرشحو مكون الكورد الايزيديين على مقعد واحد في نينوى ومثلهم للشبك أيضا في المحافظة ذاتها، وخصص مقعد للصابئة المندائيين في العاصمة بغداد، والكورد الفيليين في محافظة واسط.