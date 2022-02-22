مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين يكشف عن آخر إحصائياته

كشف مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين من قبل تنظيم داعش، والتابع لحكومة إقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، آخر إحصائية خاصة بأعداد المختطفين والمحررين من الكورد الايزيديين.

بيان للمكتب، قال ان عدد الايزيديين قبل اجتياح تنظيم داعش لمناطق شنگال (سنجار) وسهل نينوى كان 550 الفاً، نزح 360 الفاً منهم بعد الهجمات الوحشية لارهابيي التنظيم، عاد منهم 150 الفاً الى شنگال.

البيان أضاف، ان الف و293 ايزيدياً فقدوا حياتهم مع بدء هجمة داعش، وفقد الفان و745 طفلاً ايزيدياً والدهم. فيما تم حتى الآن العثور على 82 مقبرة جماعية ضحاياها من الايزيديين.

وتابع بيان المكتب، ان مسلحي داعش دمّروا 68 مزاراً دينياً خاصاً بالايزيديين. كما هاجر اكثر من 100 الف ايزيدي الى دول العالم كلاجئين.

وأوضح بيان مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، ان 6 آلاف و417 كوردياً ايزيدياً تعرضوا للخطف من قبل مسلحي داعش، 3 آلاف و548 منهم من الذكور ، والفان و869 منهم من الإناث. وانه تم حتى الآن تحرير 3 آلاف و552 مختطفاً، منهم الف و207 من الذكور، و339 منهم من الإناث، والف و50 من الأطفال الذكور، و956 من الأطفال الإناث، والعثور على 146 من جثامين المختطفين.

وأشار بيان المكتب، الى ان الفان و719 كورداً ايزيدياً مازالوا في اسر التنظيم ولم يتم تحريرهم، الف و274 منهم من الذكور، والف و445 منهم من الإناث.