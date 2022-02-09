بارزاني الخيرية توزع 1300 سلة غذائية على نازحين في جبل سنجار

اعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية، يوم الأربعاء، توزيع 1300 سلة غذائية على نازحي مخيم سردشت في جبل سنجار.

وقال بير ديان مسؤول مؤسسة بارزاني الخيرية في سنجار لوكالة شفق نيوز، إن “المؤسسة تمكنت من ايصال مساعدات انسانية الى مخيم سردشت للنازحين في جبل سنجار وشملت 1300 سلة غذائية وتم توزيعها على العائلات هناك”.

يذكر ان مؤسسة بارزاني كانت قد اوصلت مساعدات انسانية قبل ايام الى جبل سنجار تضمنت كميات من النفط ومادة الدقيق الى نازحي جبل سنجار الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة اثر توقف المساعدات نتيجة الاحوال الجوية.

ومخيم سردشت الذي انشأ عام 2014 يضم اكثر من 130 عائلة نازحة من مناطق سنجار.