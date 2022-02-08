تعيين السيد ديان پير جعفو مديرا لدائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك بدرجة قائممقام

حسن قوال رشيد‏

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ذكر مصدر من مجلس الوزراء رفض الكشف عن اسمه انه بموجب الأمر الإداري المرقم 249 الصادر من ديوان مجلس الوزراء في ال ٣٠ من كانون الثاني ٢٠٢٢ تقرر بموجبه تعين السيد ديان جعفو حمو مديرا لدائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك ومشرفا على دائرة البورهة (بورد الشؤون الانسانية) المشرفة على المخيمات وكذلك ايضا مديرا لدائرة الازمات في ديوان المحافظة بالوكالة التابع إلى وزارة الداخلية.

ويذكر بان المدير الجديد للدوائر الثلاثة السيد ديان بير جعفو والذي ينحدر من اسرة دينية ايزيدية معروفة ويحمل شهادة البكالوريوس في اللغة الإنگليزية من كلية الآداب بجامعة الموصل وانتخب عضوا في الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك لحد الان وعمل أيضا مديرا لمخيم خانك فترة النزوح وبعدها استلم مهامه كمديرا لمؤسسة البارزاني الخيرية فرع سنجار وساهم في أيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين النازحين في جبل سنجار وجميع المخيمات وبهذه المناسبة نتقدم للاخ ديان بأجمل التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة تسنمه هذا المنصب متمنين له الموفقية والنجاح في عمله.