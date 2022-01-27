نائب ايزيدي: حكومة الكاظمي تلعب على جراحنا

وصف النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان ، الخميس ، إعادة عوائل تنظيم داعش الاجرامي من مخيم الهول إلى العراق بالأمر الخطير، فيما اتهم الحكومة المنتهية ولايتها اللعب على جراحات المكون الايزيدي.

وقال سليمان في تصريح صحفي، إن “مجموع القاطنين في مخيم الهول السوري 70 الفا بعضهم من جنسيات عراقية”، مبينا أن “المخيم لم يتم معالجته لغاية الان وان اغلب من فيه لا يزالون يحملون فكر تنظيم داعش الإرهابي”.

واضاف انه “لا يزال هناك المئات من المخطوفين والمختطفات من المكون الايزيدي بيد تنظيم داعش”، مشيرا الى أنه “كان من الواجب على الحكومة الحالية الشعور المسؤولية تجاه المكون الايزيدي”.

ولفت سليمان الى ان “عودة هذه العوائل يشكل خطرا جما على العراق وسوريا عموما ونينوى خصوصا”، داعيا الحكومة الى “الكف عن اللعب على جراحات المكون الايزيدي”

وأشار سليمان الى أن “العوائل الايزيدية تتعرض لظلم كبير بسبب استمرار الحكومة جراء عودة عوائل التنظيم الإرهابي”.