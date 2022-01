سوپاسناما به‌هیداریێ ژ مالباتا شێخ شامۆ

کوردی بادینی/ Latînî kurdî / عربي / English

ده‌ستوری ب ناڤێ خودێ

“گه‌له‌ك هه‌نه‌ دلبكه‌سه‌رن

خه‌وێن شه‌ڤا ژ خوه‌ دبرن

سه‌ر قه‌وم و ملله‌تێ خوه‌ ئیب هه‌گه‌رن

ل دنێ و ئاخراتێ ل چوو بازارا ناخسرن”

*****



“هه‌كه‌ دنیا هه‌می لێك جه‌ما بی

ل سه‌ر رایه‌كێ راوه‌ستابی

بێی فروارا خودێ به‌لگێ دارێ ژ دارێ نابی”

******

“حه‌یفه‌ ئه‌م ژێك ببن جودا

یا خودێ حزن و گری هه‌ردووك ته‌ دا

ئه‌م درازینه‌ ب حوكمێ خودا”

*******

ب ناڤێ مالباتا شێخ شامۆ و گشت كه‌سوكارا سوپاسدار و منه‌تكارێ خودێ و ڤان به‌رێزانه‌،

یێن كو هه‌ر ژ ده‌مێ نه‌خوه‌شكه‌تنا خودێ ژێرازی شێخ شامۆ و تاكو مالئاڤایی كرنێ و رێوره‌سمێن حه‌دوسه‌دكرن و سپارتنا جه‌نازه‌یێ وی ب ئاخێ و گێرانا تازیێ ژ مه‌ نه‌ڤه‌قه‌تیاین و ب دلسۆزی و دلۆڤانی بمه‌را سه‌كنین هه‌لگرێ ڤێ خه‌ما گران و داخا دژووار بوون.

-رێزدار جه‌نابێ سه‌رۆكێ مەیێ خۆشتڤی سەرۆک مه‌سعود بارزانی هه‌ڤخه‌میا جه‌نابێ وان ب په‌یوه‌ندیێن به‌رده‌وام و بروسكه‌یا به‌هیداریێ و به‌شداریا نوینه‌رێ جه‌نابێ وان ل رێ و ره‌سمێن پێشوازیكرنا جه‌نازه‌یێ ره‌حمه‌تی و دانانا تاجه‌گولینه‌یا وان.

-رێزدار جه‌نابێ سه‌رۆكێ هه‌رێمێ كاك نێچیرڤان بارزانی په‌یوه‌ندیا جه‌نابێ وان یا تلفونی ل گەل مالباتا مە و به‌شداریا نوینه‌رێ وان و دانانا تاجه‌گولینەیا ل رێ و ره‌سمێن پێشوازیكرنا ل جه‌نازه‌یێ خودێ ژێ ڕازی.

-منه‌تكارێ رێزدار كاك مه‌سرور بارزانی سه‌رۆكێ حكومه‌تا هه‌رێما كوردستانێ نه‌، هه‌لوێست و لێپرسینا جه‌نابێ وان ل ده‌مێ چاره‌سه‌ركرنێ و پشتی وه‌فاتكرنێ و حزورا جه‌نابێ وان ل مه‌راسیما پێشوازیكرن ل جه‌نازه‌یێ ره‌حمه‌تی و دانانا تاجه‌گولینه‌یا جه‌نابێ وان وه‌فا بوو بۆ خزمه‌ت و خه‌باتا ره‌حمه‌تی و رێزگرتن بوو ل مالباتێ و هه‌می جڤاكا ئێزدی.

-بروسكه‌یا حكومه‌تا ویلایه‌تێن ئێكگرتی یێن ئه‌مریكا و حكومه‌تا ئه‌لمانیا و برێتانیا و كه‌نه‌دا و تركیا و هه‌می كونسلی و بالیۆزخانه‌ و دبلۆماتێن سه‌ره‌خوه‌شی ل مه‌ كرین

،نرخاندنێن وان بۆ كار و خه‌بات و كه‌سایه‌تیا خودێ ژێرازی جهێ سه‌رفه‌رازیا مه‌ بوو.

-جه‌نابێ میرێ ئێزدیا و سه‌ماحه‌تا بابا شێخ و جڤاتا رۆحانی و هه‌می ئۆلدارێن ئێزدیا و خلمه‌تكارا، و هه‌می ماقول و كه‌سایه‌تی و موختار و خه‌لكێ ئێزدی ل هه‌می ده‌ڤه‌ر وگوند وكۆمه‌لگه‌ها منه‌تا وا سه‌ر سه‌ر و سه‌رچاڤێن مه‌ خودێ خلمه‌تا هه‌میان قه‌بولكه‌.

-سوپاس بۆ هه‌می خه‌لكێ كوردستانێ و هه‌ڤسۆزیا وان دگه‌ل ڤێ خه‌ما گران و ب تایبه‌ت خه‌لكێ هێژایێ ده‌ڤه‌را بادینان ب هه‌می پێكهاتێن نه‌ته‌وی و ئۆلی و مه‌زهه‌بی ڤه‌.. هه‌لویست و هه‌ڤخه‌میا ڤی خه‌لكێ جوامێر جهێ رێز وپێزانینا مالباتێ و هه‌می ئێزدیخانێ یه‌.

-سكرتێر و ئه‌ندامێن مه‌كته‌با سیاسیا پارتی دیموكراتی كوردستان و ئه‌ندامێن سه‌ركردایه‌تی و به‌رپرسێن له‌قێن پارتی و ئۆرگانێن پارتی

هه‌روه‌ها هه‌می سه‌ركرده‌ و پارت و لایه‌نێن سیاسی یێن كوردستانی و عراقی یێن به‌شداری د تازیێ دا كرین.

– ئه‌نجومه‌نێ وه‌زیران و سه‌رۆكاتیا په‌رله‌مانێ كوردستانێ و جڤاتا دادوه‌ری و وه‌زیر و راوێژكار و په‌رله‌مانتارێن كوردستانێ و عراقێ و پارێزگارێ هه‌ولێر و پارێزگارێ دهۆك و سه‌رپه‌رشتێ ئیدارا سه‌ربخوه‌ یا زاخۆ و پارێزگارێ نه‌ینه‌وا و جڤاتێن پارێزگه‌ها دهۆك و هه‌ولێر و سه‌رۆك زانكۆ و گشت فه‌رمانده‌ وپله‌دارێن له‌شكه‌ری وئه‌منی و رێڤه‌به‌رێن گشتی و قایمقام و به‌رپرس و وه‌زیفه‌دار ل هه‌ر ئاسته‌كێ، بگره‌ ژ ئه‌كادیمی و دكتۆر و مامۆستا و قوتابی و گه‌نج و ئافره‌ت و هۆنه‌رمه‌ند …) و گشت سازی و كه‌سایه‌تیێن جڤاكی و سیاسی و ره‌وشه‌نبیری و جڤاكا سڤیل.

-خه‌لكێ هه‌رچار پارچێن كوردستانێ و ره‌ڤه‌ندا كوردستانی ل ده‌رڤه‌ی وه‌لات و ئێزدیێن مه‌ یێن ده‌رڤه‌ و هه‌می رێكخستن و مال و كۆمه‌ل و سازیێن مه‌ ل وان وه‌لاتا،رێز و پێزانینێن مه‌ بۆ وان هێژایێن ئه‌رك كشاندین و ب تازیا خوه‌ زانین و ل چه‌ندین باژارێن ئۆرۆپا تازی داناین و خه‌لكێ مه‌یێ هێژا به‌شداریه‌كا كارا دڤێ خه‌ما مه‌زن دا كرن.

-خه‌لكه‌كی زۆر ژ سۆڤیه‌تا به‌رێ روسیا جۆرجیا ئه‌رمینیا و ئۆرۆپا و تركیا سوریا ئه‌رك كشاندن ب مه‌را ل نه‌خۆشخانێ حازربوون و هتاكو تازی ب داوی هات ژمه‌ نه‌ڤه‌قه‌تیان و رێكێن دوور و زه‌حمه‌تی دیتن مالا وان ئاڤا.

-سوپاسیه‌كا تایبه‌ت بۆ نوینه‌راتیا حكومه‌تا هه‌رێمێ‌ و بالیۆزخانا عراقێ ل ئه‌نقه‌ره‌ ، ئاسانكاریێن پێویست ئه‌نجامدان ژبۆ چاره‌سه‌ری و ڤه‌گوهاستنا جه‌نازه‌یێ ره‌حمه‌تی.

سوپاسیێن مه‌زن پێشكێشی نڤیسینگه‌ها جه‌نابێ سه‌رۆكوه‌زیر كاك مه‌سرور بارزانی دكن كو ل سه‌ر راسپه‌رده‌یێ جه‌نابێ وان به‌رده‌وام ل سه‌رخه‌ت بوون درێخی نه‌كرن دڤێ ته‌نگاڤی په‌ریشانیا ب سه‌رێ مه‌ دا هاتی.

هه‌روه‌ها پرۆتۆكۆلێ حكومه‌تا هه‌رێمێ مه‌راسیمه‌ك شایسته‌ و ژ هەژی ژبۆ پێشوازیكرن و حه‌د وسه‌دكرنا جه‌نازه‌یێ ره‌حمه‌تی رێكخستن و دام وده‌زگه‌هێن حكومه‌تێ پۆلیس و پێشمه‌رگه‌ هاتن وچۆن و دگه‌لدا هه‌ڤالێن بنگه‌هێ لالش و رێڤه‌به‌ریا گشتی یا كاروبارێن ئێزدیا رۆل و ئه‌ركێ وان یێ پیرۆز ل به‌ر چاڤێ مه‌یه‌.

هه‌روه‌ها سوپاسیا هه‌می ده‌زگه‌هێن راگه‌هاندنێ دكن یێن كو به‌رده‌وام ب شێوه‌كی لایق رومالا ڤێ رودان و مسیبه‌تا مه‌زنكری، و پێزانینێن مه‌ بۆ ئه‌كاونتێن تۆرێن جڤاكی و هه‌ر كه‌سه‌كی ب هه‌ر شێوازه‌كی ب نامه‌ و په‌یوه‌ندیێن تلفونی سه‌رخوه‌شی ل مه‌ كرین.

سوپاسدار ومنه‌تكارێن خودێ و ڤی خه‌لكێ هێژا هه‌میێ نه‌

بلا خودێ و خودانێ شێخ خێرا هه‌می لایه‌كی قه‌بوولبكه‌

بلا سه‌رێ ڤی خه‌لكێ هێژا و كه‌س و كارا ساخ بمینه‌

ده‌هه‌ره‌ بابۆ ئۆخر و فه‌له‌كێن ته‌ یێن خێرێ بن بلا گیانێ ته‌ شاد و ته‌نابه‌ جهێ ته‌ بوهه‌شت به ژ تالیه‌ خوه‌ره‌ دوعاچیبه‌

هه‌ره‌ و مزگینیێ بده‌ كاروانیێن شه‌هید و جانگۆریا بێژێ رێك و رێبازێن وه‌ به‌رده‌وامن ، ئێزدی و كوردستان دده‌سته‌كی ئه‌مین دانه‌ و سه‌ركێشێ گه‌میا سه‌رفرازی و ئازادیا گه‌ل و وه‌لاتێ مه‌ سه‌رۆك بارزانی یه‌ و خه‌بات و ماندووبوونا وه‌ ب هه‌ده‌ر نه‌چۆیه‌ و ناچه‌ و ئه‌م ل كنارێ سه‌رفرازیێ نه‌.

بلا خودێ ده‌ریێن خێرا بۆ ملله‌تێ مه‌ی ئێزدی و شنگالێ و كوردستانێ ڤه‌كه

ئیمان و تفاق یه‌ ل جی به‌

روحا ره‌حمانی

نابت فانی

هه‌ردێ زڤرته‌ به‌رده‌ستێ خودانی

((ئه‌م دكێمن و خودێی تمامه‌))

مالباتا خودێ ژێ رازی شێخ شامۆ‌

٢٦ ی كانونا دووێ ٢٠٢٢

Supasnama behîdariyê ji malbata şêx şamo

Desturî bi navê xudê

“gelek hene dilbikesern

Xewên şeva ji xiwe dibrin

Ser qewm û milletê xiwe îb hegern

Li dinê û axratê li çû bazara naxsirn”

***

“heke diniya hemî lêk cema bî

Li ser rayekê rawestabî

Bêy firiwara xudê belgê darê ji darê nabî”

**

“heyfe em jêk bibin cuda

Ya xudê hizin û girî herdûk te da

Em dirazîne bi hukmê xuda”

***

Bi navê malbata şêx şamo û gişt kesukara supasdar û minetkarê xudê û van berêzane,

Yên ku her ji demê nexiweşketna xudê jêrazî şêx şamo û taku malavayî kirnê û rêwresmên hedusedkirin û sipartina cenazeyê wî bi axê û gêrana taziyê ji me neveqetiyayn û bi dilsozî û dilovanî bimera seknîn helgirê vê xema giran û daxa dijuwar bûn.

-rêzdar cenabê serokê meyê xoştivî serok mes’ud barzanî hevxemiya cenabê wan bi peywendiyên berdewam û biruskeya behîdariyê û beşdariya nuynerê cenabê wan li rê û resmên pêşiwazîkirna cenazeyê rehmetî û danana tacegulîneya wan.

-rêzdar cenabê serokê herêmê kak nêçîrvan barzanî peywendiya cenabê wan ya tilfunî li gel malbata me û beşdariya nuynerê wan û danana tacegulîneya li rê û resmên pêşiwazîkirna li cenazeyê xudê jê razî.

-minetkarê rêzdar kak mesrur barzanî serokê hikumeta herêma kurdistanê ne, heliwêst û lêprisîna cenabê wan li demê çareserkirnê û piştî wefatkirnê û hizura cenabê wan li merasîma pêşiwazîkrin li cenazeyê rehmetî û danana tacegulîneya cenabê wan wefa bû bo xizmet û xebata rehmetî û rêzgirtin bû li malbatê û hemî civaka êzdî.

-biruskeya hikumeta wîlayetên êkgirtî yên emrîka û hikumeta elmaniya û birêtaniya û keneda û tirkiya û hemî kunsilî û baliyozxane û diblomatên serexiweşî li me kirîn

,nirxandinên wan bo kar û xebat û kesayetiya xudê jêrazî cihê serferaziya me bû.

-cenabê mîrê êzdiya û semaheta baba şêx û civata rohanî û hemî oldarên êzdiya û xilmetkara, û hemî maqul û kesayetî û muxtar û xelkê êzdî li hemî dever wigund wikomelgeha mineta wa ser ser û serçavên me xudê xilmeta hemiyan qebulke.

-supas bo hemî xelkê kurdistanê û hevsoziya wan digel vê xema giran û bi taybet xelkê hêjayê devera badînan bi hemî pêkhatên netewî û olî û mezhebî ve.. Heluyist û hevxemiya vî xelkê ciwamêr cihê rêz wipêzanîna malbatê û hemî êzdîxanê ye.

-sikirtêr û endamên mekteba siyasiya partî dîmukratî kurdistan û endamên serkirdayetî û berpirsên leqên partî û organên partî

Heriweha hemî serkirde û part û layenên siyasî yên kurdistanî û ‘raqî yên beşdarî di taziyê da kirîn.

– encumenê wezîran û serokatiya perlemanê kurdistanê û civata dadiwerî û wezîr û rawêjkar û perlemantarên kurdistanê û ‘raqê û parêzgarê hewlêr û parêzgarê dihok û serperşitê îdara serbixiwe ya zaxo û parêzgarê neynewa û civatên parêzgeha dihok û hewlêr û serok zanko û gişt fermande wipledarên leşkerî wemnî û rêveberên giştî û qayimqam û berpiris û wezîfedar li her astekê, bigre ji ekadîmî û diktor û mamosta û qutabî û genc û afret û honermend …) û gişt sazî û kesayetiyên civakî û siyasî û rewşenbîrî û civaka sivîl.

-xelkê herçar parçên kurdistanê û revenda kurdistanî li dervey welat û êzdiyên me yên derve û hemî rêkxistin û mal û komel û saziyên me li wan welata,rêz û pêzanînên me bo wan hêjayên erk kişandîn û bi taziya xiwe zanîn û li çendîn bajarên oropa tazî danayn û xelkê meyê hêja beşdariyeka kara divê xema mezn da kirin.

-xelkekî zor ji soviyeta berê rusiya corciya ermîniya û oropa û tirkiya suriya erk kişandin bi mera li nexoşxanê hazribûn û hitaku tazî bi dawî hat jime neveqetiyan û rêkên dûr û zehmetî dîtin mala wan ava.

-supasiyeka taybet bo nuyneratiya hikumeta herêmê û baliyozxana ‘raqê li enqere , asankariyên pêwîst encamdan jibo çareserî û veguhastina cenazeyê rehmetî.

Supasiyên mezn pêşkêşî nivîsîngeha cenabê serokiwezîr kak mesrur barzanî dikin ku li ser rasperdeyê cenabê wan berdewam li serxet bûn dirêxî nekrin divê tengavî perîşaniya bi serê me da hatî.

Heriweha pirotokolê hikumeta herêmê merasîmek şayiste û ji hejî jibo pêşiwazîkrin û hed wisedkirna cenazeyê rehmetî rêkxistin û dam widezgehên hikumetê polîs û pêşmerge hatin wiçon û digelda hevalên bingehê lalş û rêveberiya giştî ya karubarên êzdiya rol û erkê wan yê pîroz li ber çavê meye.

Heriweha supasiya hemî dezgehên ragehandinê dikin yên ku berdewam bi şêwekî layq rumala vê rudan û misîbeta mezinkirî, û pêzanînên me bo ekawnitên torên civakî û her kesekî bi her şêwazekî bi name û peywendiyên tilfunî serixiweşî li me kirîn.

Supasdar wimnetkarên xudê û vî xelkê hêja hemiyê ne

Bila xudê û xudanê şêx xêra hemî layekî qebûlibke

Bila serê vî xelkê hêja û kes û kara sax bimîne

Dehere babo oxir û felekên te yên xêrê bin bila giyanê te şad û tenabe cihê te buheşt be ji taliye xiwere du’açîbe

Here û mizgîniyê bide kariwaniyên şehîd û cangoriya bêjê rêk û rêbazên we berdewamin , êzdî û kurdistan didestekî emîn dane û serkêşê gemiya serifrazî û azadiya gel û welatê me serok barzanî ye û xebat û mandûbûna we bi heder neçoye û naçe û em li kinarê serifraziyê ne.

Bila xudê deriyên xêra bo milletê mey êzdî û şingalê û kurdistanê veke

Îman û tifaq ye li cî be

Ruha rehmanî

Nabt fanî

Herdê zivirte berdestê xudanî

((em dikêmin û xudêy timame))

Malbata xudê jê razî şêx şamo

26 î kanuna duwê 2022

باسم عائلة شيخ شامو وجميع اقربائه نقدم شكرنا وتقديرنا للسادة المحترمين الذين لم يبتعدوا عنا منذ بداية مرض المغفور له ولحد رحيله واجراء مراسيم الحد والسد و دفن الجنازة، لقد وقفتم معنا بٲخلاص وتحملتم معنا هذا الحزن الثقيل.

– فخامة رئيسنا بارزاني، الرئيس مسعود البارزاني المحترم الذي شاركنا حزننا باتصالاته المستمرة وبرقية التعزية ومشاركة ممثل فخامته في مراسيم استقبال الجنازة و وضع اكليل الزهور علی الجنازة.

– جناب السيد نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان المحترم، لاتصاله هاتفيا مع عائلتي ومشاركة ممثله ووضعه اكليل الزهور في مراسيم استقبال جنازة المرحوم.

– لن ننسی جهود جناب السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان، ومتابعة جنابه لوضع المرحوم خلال المعالجة وبعد وفاته، وحضور جنابه في مراسيم استقبال الجنازة ووضعه اكليلا من الزهور وفاءاً لنضال المرحوم و تقديرا لعائلتنا والمجتمع الايزدي.

– برقيات التعازي لحكومة الولايات المتحدة الامريكية، وحكومة المانيا وبريطانيا و كندا وتركيا وجميع القنصليات والسفارات والدبلوماسيين الذين قدموا تعازيهم لنا، اكراما لعمل ونضال ولشخصية المرحوم مكان تقديرنا..

– جناب امير الايزدية في العالم وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع رجال الدين الايزدي وخادمي لالش، وجميع المحترمين من الشخصيات الاجتماعية والعشائرية والمخاتير والمواطنين الايزديين في جميع المناطق والقری والمجمعات، نشكرهم جزيل الشكر ونضعهم علی رؤوسنا، تقبل الله خيراتكم جميعا.

– نقدم شكرنا لجميع اهالي كوردستان وتعاطفهم معنا في هذا الحزن الكبير وخاصة الاهالي المحترمين في منطقة بادينان بمكوناته القومية والدينية والمذهبية، موقفهم المشرف مكان تقدير العائلة وجميع الايزديين.

– سكرتير واعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، واعضاء القيادة و مسئولي فروع البارتي وجميع مقرات البارتي، كذلك جميع مسئولي والاحزاب والجهات السياسية الكودستانية والعراقية الذين شاركوا في تعزيتنا.

– مجلس الوزراء و رئاسة برلمان كوردستان ومجلس القضاء و وزراء ومستشارين و اعضاء البرلمان الكوردستاني والعراقي ومحافظي اربيل ودهوك ومشرف الادارة المستقلة في زاخو ومحافظ نينوی و اعضاء مجالس محافظات دهوك واربيل ورئيس جامعة دهوك وجميع القادة العسكريين والامنيين والمدراء العامين والقائمقام والمسئولين وجميع الوظائف وبمناصب مختلفة وفي جميع المستويات الوظيفية، من (الاكاديميين و الدكاترة والاساتذة والطلبة والشباب والمرٲة والفنانين…)، وجميع الدوائر والشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والمجتمع المدني.

– اهالي اطراف كوردستان الاربعة و الجالية الكوردستانية والايزديين الذين يعيشون في خارج كوردستان، وجميع التنظيمات والبيوتات والجمعيات، تقديرنا واحترامنا لهم.

المحترمين الذين قاموا بالواجب وكانهم اصحاب التعزية، قاموا بمراسيم التعزية واستقبال المعزين في العديد من المدن الاوربية واهالينا شاركوا بتفاعل في مصيبتنا الكبيرة.

– الكثير من اهالي المناطق البعيدة من دول الاتحاد السوفيتي السابق (روسيا، جورجيا و ارمينيا) واوربا وتركيا و سوريا، قاموا بواجبهم وحضروا معنا في المستشفی، حتی انتهاء مراسيم التعزية ولم یيبتعدوا عنا، وتحملوا المتاعب، الله يبعد عنهم الشر.

– شكر خاص لممثلية حكومة اقليم كوردستان وسفارة العراق في انقرة، قاموا بمساعدتنا وقدموا التسهيلات الضرورية لعلاج المرحوم و كذلك من اجل نقل الجنازة الی اقليم كوردستان.

نقدم الشكر العظيم لمكتب رئيس حكومة اقليم كوردستان السيد مسرور البارزاني حيث تم تكليفه وبايعاز من جنابهم وكانوا علی الخط دائما ولم يقصروا في هذه المحنة المؤلمة التي حصلت لنا.

كذلك تم تنظيم ببروتوكول حكومي وبمراسيم دينية لائقة لاستقبال الجنازة، كما لاننسی دور وجهود الدوائر والمؤسسات الحكومية من الشرطة والبيشمركة وشرطة المرور، وكذلك اصدقائنا في مركز لالش والمديرية العامة لشئون الايزديين، الذين قاموا بواجبهم المقدس.

كذلك نشكر جميع المؤسسات الاعلامية التي قاموا بالشكل اللائق لتغطية هذا الحدث والمصيبة الكبيرة، وكذلك الذين اتصلوا بنا وقدموا تعازيهم لنا سواء تليفونيا او راسلونا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي او باي طريقة اخری.

الشكر العظيم لخودێ ولجميع هؤلاء الناس المحترمين.

خودێ وخودان شيخ شامو يقبل خير جميع الاطراف، وان تكونوا هؤلاء الناس المحترمين وعوائلهم واقربائهم بخير وصحة وعافية ويبعد الشر عنهم..

عائلة المرحوم شيخ شامو

26كانون الثاني 2022

With the Permission of God’s Name

There are many broken-heart people

They don’t sleep night whole

They are thinking about their people

They will not lose, neither in this life nor in the afterlife

******

If all the people of the world gather

To make a decision

Without the will of God a leaf of a tree does not fall to the ground

*****

It is sad to part away

Oh God, you give sorrow and grieve

We are satisfied with the God’s judgment

In the name of Sheikh Shamo’s family and all his relatives, we are thankful and grateful to God and those respected people, who stood with us kindly and shared our great sorrow from the beginning of the illness of sheikh Shamo until to the passing away, burial ceremonies and holding funeral ceremonies.

-Mr. President Masoud Barzani, our beloved president, his participating in our mourning through continuous calls and his telegram of condolence, and participation his representative in receiving the Sheikh’s body and laying a wreath.

-The president of Kurdistan region Mr. Nechirvan Barzani, his phone call with our family and participation his representative in laying a wreath during the ceremonies of receiving the Sheikh’s body.

-Gratitude to Kurdistan region Prime Minister Mr. Masrour Barzani, your attitude, and concern during treatment and after passing away, presented on ceremonies of receiving the late Sheikh and laid a wreath was an honor for the struggle of late Sheikh and respect for his family and Yazidi community.

-Telegrams of condolence of USA Government, Government of Britain, Germany, Canada, turkey and all consulates, Embassies and diplomats. Their appreciation for the work and struggle of the late Sheikh was the source of our pride.

– The Prince of Yazidis, his holiness Baba sheikh, Yazidi Spiritual Council, all religious men, all figures and Yazidi people from all Yazidi areas, villages and cities we appreciate and God bless you.

– Thanks to all Kurdistan people, especially the people of Badinan with all ethnic, religious and sectarian components. The attitude of these respectable people is the source of appreciation for the family and all Ezidikhan.

– Secretary and the members of the political office of PDK, the members of PDK leadership, chiefs and members of PDK branches and committees, and all leaders of Iraqi and Kurdistani political parties who participated in our funeral.

– Council of Ministers, the Presidency of Kurdistan Parliament, Judicial Council, ministers, councilors, Iraqi and Kurdistani parliamentarians, the governors of Hawler, Duhok, and Administrative Supervisor of independent administration of Zakho, governor of Nineveh, governorate councils of Duhok and Hawler, chiefs of universities, all military and security commanders, general managers, all employees in any post, Academics, doctors, teachers, students, youths, women, artists….all civilian, cultural, political, and social foundations.

-Fourth parts of Kurdistan, Kurdish communities in abroad and Yazidis diaspora, all organizations, houses, and foundations abroad, our respects for all of you who held and presented funerals in many European cities.

– Thanks to all people of former soviet, Russia, Georgia, Armenia, Europe, Turkey and Syria who attended hospital with us until the end of the funeral.

– Special thanks to the Representation of the KRG and the embassy of Iraq in Ankara, they offered the necessary help for treatment and of transfer the casket of the deceased.

– Great thanks to Prime Minister Office Mr. Masrour Barzani, according to his instructions, they offered all that we need in our hard situation.

– Thanks to the protocol staff of KRG, they prepared proper ceremonies for receiving the casket of the deceased. Thanks to foundations of government, Police, Peshmarga and traffic, and the fellows of Lalish center and the general directorate of Yazidi affairs in KRG.

– As well, we thank all media foundations, which continuously covered this great tragedy. Thanks to social media accounts and anyone who consoled us by messages, phone calls, or by whatever way.

Thanks and gratitude to God and all these dear people

May God accept the good of all of you.

May God bless all of these people and relatives.

The Family of the late Sheikh Shaamo

26/1/2022