يناير 24, 2022

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

سمو الأمير يقرر اقامة مراسيم عيد مربعانية الشتاء في معبد لالش

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
0 مشاهدات

سمو الأمير يقرر اقامة مراسيم عيد مربعانية الشتاء في معبد لالش
اعلام المجلس
قرر سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ اقامة مراسيم عيد مربعانية الشتاء لهذا العام في معبد لالش.
ويذكر ان عيد مربعانية الشتاء يقع في يوم الاربعاء الموافق 2022/2/2.
متمنيا ان تكون كل ايامكم أعيادا ومسرات وان يعاد عليكم بالخير والبركة وان يكون بادرة خير وسلام على الجميع.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi