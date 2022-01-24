سمو الأمير يقرر اقامة مراسيم عيد مربعانية الشتاء في معبد لالش

اعلام المجلس

قرر سمو الأمير حازم تحسين سعيد (امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى)؛ اقامة مراسيم عيد مربعانية الشتاء لهذا العام في معبد لالش.

ويذكر ان عيد مربعانية الشتاء يقع في يوم الاربعاء الموافق 2022/2/2.

متمنيا ان تكون كل ايامكم أعيادا ومسرات وان يعاد عليكم بالخير والبركة وان يكون بادرة خير وسلام على الجميع.