محما خليل: وقع ما كنا نخشاه .. PKK حوّل شنگال إلى ساحة لصراعه مع تركيا

أكد نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، أن حزب العمال الكوردستاني PKK حوّل شنگال (سنجار) إلى ساحة لصراعه مع تركيا.

وقال محما خليل لـ (باسنيوز): «لقد وقع ما كنا نخشاه في شنگال، ووصل القتال بين PKK وتركيا إلى قلب مدينة شنگال، ويومياً تقصف الطائرات التركية مواقع ومقرات PKK في المدينة وتقتل قيادات الحزب».

وأكد خليل، أن «PKK يسعى جاهداً لجلب الاقتتال إلى داخل جنوب كوردستان، وخاصة شنگال، ويذهب المدنيون ضحايا صراع PKK وتركيا، وهناك مخاوف من اتساع رقعة المواجهات بين تركيا وPKK في شنگال».

وأشار النائب الكوردي إلى أن «PKK أنشأ مواقع ومقرات داخل أحياء شنگال، ويتخذ من أهالي المدينة دروعاً بشرية».

ولفت محما خليل إلى مخطط ينفذه العمال الكوردستاني ضد أهالي شنگال، قائلاً: «PKK جلب بعض أهالي شنگال البسطاء وقام بتسميتهم كقياديين بالإكراه، ومن ثم يسوقهم كأهداف لقصف الطيران التركي».

ولم يستبعد محما خليل نشوب مواجهات بين PKK والجيش العراقي في شنگال، الأمر الذي «سيجلب كارثة لأهالي المدينة».