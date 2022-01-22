مكتب ممثلية اتحاد كتاب كردستان في اوربا: برقية تعزية

برقية تعزية

السادة الأعزاء في رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق المحترمين،

السادة الأعزاء في مركز لالش الثقافي في إقليم كردستان العراق،

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشخصيّة الكردستانيّة الإيزيديّة، شيخ شامو شيخ نعمو، مستشار رئاسة الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق لشؤون الإيزيديين، ورئيس مركز لالش الثقافي.

قدّم شيخ شامو، جهوداً كبيرة في خدمة القضية الأيزيدية الكردستانية، ودافع بقوّة عن مطالب الكرد الإيزيديين في كردستان والعراق، وعمل منذ البداية على دعم قضية التعايش المشترك والسلم الأهلي الكردستاني.

كان الشخصيّة الكردستانيّة، شيخ شامو، مدافعاً ومناضلاً صلباً عن كردستان، وعن أهمية الوجود الإيزيدي في المجتمع الكردستاني في إقليم كردستان العراق، وبرحيله يخسر الشعب الكردي شخصيّة بارزة مُساهمة في قضية الشعب الكردي.

إننا- مكتب ممثلية اتحاد كتاب كردستان- أوربا، في الوقت الذي نعزّي فيه برحيل شيخ شامو شيخو نعمو، نؤكد على إيماننا العميق بالمبادئ التي أطلقها ودعمها في كردستان، وأهمها حالة التعايش السلمي الكردستاني والدور الإيزيدي في الدفاع عن القضية الكردية، واستمرارنا على هذا المنهج الذي كان أحد أبرز رواده.

١٩ كانون الثاني ٢٠٢٢

مكتب ممثلية اتحاد كتاب كردستان في اوربا