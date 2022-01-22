برقية تعزية بوفاة الشخصية الايزدية المعروفة شيخ شامو

ببالغ الحزن وعميق الأسى وبمشاعر تغمرها لوعة الفقد، تلقينا نبأ وفاة الشخصية الايزيدية المعروفة ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي الشيخ شامو، مستشار رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان لشؤون الايزديين.

لذا نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلته الكريمة وأبناء شعبنا الايزيدي، وإذ نستذكر الخدمات التي قدمها الفقيد لشعبه في كل مكان.

كما واننا نعزي كافة أعضاء مركز لالش الثقافي والاجتماعي، داعين منهم إكمال مسيرة الشيخ شامو في خدمة ثقافة المجتمع الايزيدي وإظهار حقيقته.

راجين من الله وطاووس ملك أن يتغمده برحمتهما.

نسيم شمو. وجابر جندو

سوريا – روج آفا

٢٠٢٢/١/٢١