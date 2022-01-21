اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا: برقية عزاء

فخامة السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان المحترم

تلقينا ببالغ الأسف والحزن نبأ رحيل السيد شيخ شمو شيخ نعمو.. مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الايزيديين والنائب السابق في برلمان كوردستان ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش.

لقد قدّم الرّاحل خدماتٍ جليلةً للإخوة الإيزديين الكورد، وكان له دور كبير في إفشال مساعي البعض للإساءة لكوردستانية الإخوة الإيزديين الكورد، كما دعا الراحل شيخ شمو إلى التعايش السلمي والمصالحة الوطنية على مستوى العراق.

السيد رئيس حكومة إقليم كوردستان:

إن رحيل الشيخ شامو في هذا الوقت خسارة كبيرة لشعبنا.

إننا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا نقدّم تعازينا لكم، ولعموم شعبنا الكوردي، ولأهل الفقيد وذويه وأحبته.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومثواه الجنان

وإنا لله وإنا إليه راجعون

اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا

20-1-2022