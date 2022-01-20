استقبال مهيب لجنازة الشيخ شامو في مطار أربيل الدولي والسيد مسرور بارزاني على رأس المستقبلين..

حسن قوال رشيد

جرت في مطار أربيل الدولي مراسيم رسمية لاستقبال جنازة المغفور له شيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي الذي وافته المنية في أنقرة بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكان في مقدمة المستقبلين السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان والسيد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني والسيد محمود ايزيدي العضو القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكذلك السادة عبد الخالق بابيري وبشتيوان صادق وعمر أوريي وصباح بيت الله واوميد خوشناو محافظ أربيل والسيد هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان والسيدة هدية شيخ مراد عضوة برلمان كوردستان والسادة مسؤول الكتل البرلمانية والسيد موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وكذلك حضر مراسيم الجنازة الشيخ زيدو باعدري مستشار برلمان كوردستان والسادة مدير أوقاف أربيل واوقاف دهوك لشؤون الايزيدية..

اما ايزيديا فكان على رأس المستقبلين الأمير حازم تحسين سعيد أمير الايزيديين وعقيلته الاميرة ميان خيري بك وكذلك عائلة الراحل شيخ شامو..

كما وضع السيد مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان باقة من الورود على النعش نيابة عن السروك بارزاني وكذلك وضع باقات من الورود على النعش كل من السيد فوزي حريري نيابة عن السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان والسيد فاضل ميراني سكرتير الحزب وكذلك السيد هيمن هورامي نيابة عن برلمان كوردستان ووضع احد افراد عائلة الشيخ باقة من الورد على نعش الشيخ وبعد انتهاء المراسيم الجنائزية بمطار أربيل توجهت الموكب الجنائزي إلى خانك وكان جموع الايزيديين ينتظرونه عند مجمع مهد وعلى الشارع العام بين أربيل ودهوك وسيوارى جثمان الراحل شيخ شامو الثرى بمقبرة ممشڤان بمجمع خانك..

الرحمة للفقيد ولذويه الصبر والسلوان والبقاء لله