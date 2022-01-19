الرئيس بارزاني: فقدان “شيخ شامو” خسارة كبيرة

تقدم الرئيس مسعود بارزاني، بالتعازي لوفاة شيخ شامو مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون الإيزيدية ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي، مشيراً إلى أن فقدانه خسارة كبيرة.

وقال الرئيس بارزاني في بيان النعي: “تلقينا ببالغ الأسى خبر وفاة الشخصية الكوردستانية المعروفة ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش، شيخ شامو”.

وأضاف أن شيخ شامو كان شخصية كوردية ووطنية وقد “قدَّم خدمة كبيرة لملف الأخوات والأخوة الإزيديين والتعايش والمصالحة وفقدانه خسارة كبيرة”.

كما توجه بالتعازي لعائلة الفقيد وأقاربه ومحبيه ورفاقه في مركز لالش “وجميع الأخوات والأخوة الإزيديين وأشاطرهم الأحزان”.

ودعا الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد شيخ شامو بفسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

وتوفي شيخ شامو أمس في أحد مستشفيات تركيا بعد 20 يوماً من إصابته بفيروس كورونا رغم تلقيه ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس، ومن المقرر مواراته الثرى في خانكي بقضاء سيميل، بعد إعادة جثمانه إلى إقليم كوردستان اليوم.