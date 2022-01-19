رئيس اقليم كوردستان يعزي بوفاة الشيخ شمو

قدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، تعازيه لوفاة رئيس مركز “لالش” الأيزيدي الشيخ شمو الذي فارق الحياة بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم في بيان، ان بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ هادي شقيق الراحل الشيخ شمو، وقدم تعازيه لعائلة وذويّ وأصدقاء الفقيد ومجلس الروحاني الايزيدي.

وابتهل بارزاني لله بأن يتغمد الفقيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصير والسلوان، وفقا للبيان.

ويوم امس الثلاثاء، أعلنت دائرة شؤون الايزيديين في دهوك، وفاة مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان “رئيس مركز لالش” شيخ شمو متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.

وقال مدير الدائرة جعفر سمو، إن الشخصية الايزيدية المعروفة في كوردستان، شيخ شامو توفي عصر اليوم، في احدى مستشفيات العاصمة التركية انقرة جراء مضاعفات اصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الفقيد كان قد اصيب بفيروس كورونا قبل ايام عدة.

ويشغل الراحل مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان، ورئيس مركز لالش الثقافي والاجتماعي، فضلاً عن كونه نائب سابق ببرلمان الاقليم.