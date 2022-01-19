قائد عمليات غرب نينوى: نسيطر على الوضع الأمني في سنجار ووجّهنا بمنع المظاهر المسلحة

اعلن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي ، اليوم الاربعاء ، فرض القوات الامنية سيطرتها باكامل على الوضع الأمني في قضاء شنگال (سنجار) 110 كم شمال غرب الموصل (مركز نينوى).

وقال الطائي ، أن” القوات الامنية فرضت سيطرتها على الوضع الأمني في القضاء ووجهت بمنع وجود المظاهر المسلحة بعموم القضاء “.

موضحاً ، ان” قواتنا تعمل بمهنية عالية ووفق القانون”.

مردفاً ، بالقول ” اعطينا الملف الانساني الأولوية القصوى في التعامل مع الانفلات الامني الذي شهده القضاء خلال الايام القليلة الماضية والذي كان يهدد استقرار الامن داخل سنجار”.

وأشار الطائي الى إن ” الجيش العراقي هو المكلف بحماية قضاء سنجار، ولن يسمح بوجود أي قوة مسلحة أخرى” . مضيفاً إنه “بناء على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان في أكتوبر/تشرين الاول 2019، فإن حماية قضاء سنجار حالياً من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن، بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط”.

مشدداً على “عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالوجود أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء”.

وكان مصدر أمني في قيادة شرطة نينوى كشف ، امس الثلاثاء، أن الجيش العراقي قطع جميع الطرق المؤدية إلى ناحية الشمال في قضاء شنگال ، على خلفية تصاعد التوتر الأمني بين الجيش العراقي ومسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال الرائد سيف عمر في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «الجيش العراقي قطع جميع الطرق المؤدية إلى ناحية الشمال في قضاء سنجار غرب الموصل، وأمر بطرد قوات الـ YBŞ (تتبع PKK)، وأمهل الأسايش (تتبع PKK أيضاً) نصف ساعه لمغادرة ناحية الشمال».

مبيناً أن «الوضع يزداد توتراً بعد انتشار مسلحين من القوات الخاصة لـ YBŞ بين المنازل».

وكان الجيش العراقي في شنگال وضع قواته في المنطقة في حال التأهب ، منذ مساء السبت ، وسط مخاوف واستياء الأهالي من احتمال حدوث مواجهة مسلحة بين قوات الجيش ومسلحي PKK داخل المدينة.