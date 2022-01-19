الولايات المتحدة تعزي بوفاة الشخصية الايزيدية المعروفة الشيخ شامو

قدّمت الولايات المتحدة، تعازيها في وفاة الشخصية الايزيدية ومستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان، الشيخ شامو، قائلة انه لعب دوراً مهماً في الدفاع عن الايزيديين.

القنصلية العامة الامريكية ، في العاصمة أربيل ، قالت في بيان ، ان “حكومة الولايات المتحدة تقدم تعازيها في وفاة الشيخ شامو الذي لعب دورًا مهمًا في الدفاع عن المواطنين الايزيديين في العراق وإقليم كوردستان” .

وأضافت ” نشارك تعاطفنا مع عائلته وأصدقائه والمجتمع الايزيدي”.

وكان الشخصية الايزيدية مستشار رئيس حكومة اقليم كوردستان لشؤون الايزيديين النائب السابق في برلمان كوردستان ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش شيخ شامو شيخ نعمو توفي ، بعد ظهر أمس الثلاثاء ، في احدى مشافي العاصمة التركية انقرة التي كان قد نقل اليها في وقت سابق من هذا الشهر ، متاثراً بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان ، قال في برقية تعزية ” لقد كان شيخ شامو شخصية إيزيدية وطنية بارزة ومرموقة ، وقدم خدمات جليلة لشعب كوردستان وكان دائماً مدافعاً عن حقوق ومطالب الإخوة والأخوات الإيزيديين ، وله دوره المشهود في حماية وترسيخ التعايش السلمي في كوردستان”.