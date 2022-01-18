سمو الأمير يعزي بوفاة الشخصية الايزيدية شيخ شامو شيخو

اعلام المجلس

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وبقلوب ملؤها الحزن والاسى؛ تلقينا نبأ وفاة المغفور له الشيخ شامو شيخو (مستشار رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان لشؤون الايزيدية ورئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي).

بفقدان شيخ شامو سقطت نجمة اخرى من سماء الايزيدية وفقد الايزيديون قامة اجتماعية وثقافية خدم مجتمعه وشعبه بكل تفاني واخلاص.

نتقدم بخالص التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعشيرة الهويرية وعموم الايزيديين؛ سائلين المولى (عز وجل) ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.