يناير 18, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

مسرور بارزاني: شيخ شامو كان شخصية إيزيدية وطنية بارزة

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فى :شؤون ايزيدية
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مسرور بارزاني: شيخ شامو كان شخصية إيزيدية وطنية بارزة

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، برحيل الشخصية الكوردستانية المعروفة شيخ شامو شيخو نعمو.

وقال بارزاني في بيان، “أتقدم بخالص التعازي إلى أسرة وذوي ورفاق ومحبي (شيخ شامو شيخو نعمو) الشخصية الكوردستانية المعروفة ورئيس مركز لالش الثقافي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزيديين، الذي رحل عنّا اليوم ببالغ الأسى، وأشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الجلل”.

وأضاف، “لقد كان شيخ شامو شخصية إيزيدية وطنية بارزة ومرموقة، وقد قدم خدمات جليلة لشعب كوردستان وكان دائماً مدافعاً عن حقوق ومطالب الإخوة والأخوات الإيزيديين، وله دوره المشهود في حماية وترسيخ التعايش السلمي في كوردستان”.

وكان شيخ شامو قد توفي في وقت سابق الثلاثاء جراء إصابته بفيروس كورونا.

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