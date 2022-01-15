مسؤول في البيشمركة: PKK يسعى لإشعال الفتنة في شنگال

أكد مسؤول قيادة شنگال في قوات البيشمركة، اليوم السبت، أن حزب العمال الكوردستاني PKK يسعى لإشعال الفتنة في القضاء، محذّراً من نشوب مواجهات بين الجيش العراقي وPKK في شنگال، لافتاً إلى أن بعض أطراف ميليشيات الحشد الشعبي تصطف إلى جانب PKK.

وقال قاسم ششو لـ (باسنيوز): «في حال نشوب مواجهات بين PKK والجيش العراقي سوف تتدهور أوضاع شنگال كلياً».

وأضاف «بعض أطراف الحشد الشعبي تصطف إلى جانب PKK، وهذا ما يزيد التهديدات التي تواجه المنطقة».

وجدد قاسم ششو التأكيد على ضرورة خروج مسلحي PKK من شنگال، وقال: «ما يفعله PKK في شنگال هو محاولة إشعال الفتنة ونشر الفوضى في القضاء».