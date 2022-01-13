سلامات شيخ شامو

بإسم كافة كوادر ومنتسبي الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي وفروعها ومكاتبها، نتقدم بالتمنيات بالشفاء العاجل للشيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش بعد اصابته بفايروس كورونا، حيث يتلقى العلاج في احد المشافي التركية حاليا.

ونحن على ثقة تامة بان الشيخ شامو سيتجاوز هذه المحنة وسيعود الى اهله واحبابه ومجتمعه سالما معافى، ليستكمل مسيرته في خدمة مجتمعه وهو الذي ساهم في خدمته بشكل فعال وكبير طوال السنوات الماضية، مع الاشارة الى انه حسب ما يردنا من انباء عن صحة الشيخ شامو، فان المؤشرات تقول انه بات في وضع افضل من الايام السابقة..

والف سلامة للشيخ شامو، وبالشفاء العاجل ان شاء الله.

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك ـ 13/1/2022