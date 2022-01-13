بسبب تمثال.. تشنج بين الجيش العراقي ووحدات مقاومة سنجار

أدى منع إدخال تمثال لواحد من قياديي وحدات مقاومة سنجار من مدخل مدينة سنجار، إلى تشنج بين قوة من وحدات مقاومة سنجار وبين الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وانتشار قوة كبيرة من الجيش في محيط المنطقة.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإزيدي، حسين حاجي، لشبكة رووداو الإعلامية: “منع الجيش العراقي مساء الأربعاء (12 كانون الثاني 2022) إدخال تمثال القيادي في وحدات مقاومة سنجار (زردشت شنكالي) عبر نقطة السيطرة المؤدية إلى مدينة سنجار”.

وأضاف حاجي أنه “بعد منع إدخال التمثال، توجهت قوة من وحدات مقاومة سنجار بصحبة جمع من أهالي سنجار إلى نقطة السيطرة المذكورة، الأمر الذي أدى إلى توتر دفع الشرطة الاتحادية إلى القول إنهم يجب أن يحتفظوا بالتمثال عندهم حتى صباح اليوم التالي”، مشيراً إلى أن وحدات مقاومة سنجار رفضت إيداع التمثال لدى الشرطة الاتحادية.

وعزا حسين حاجي التشنج الذي حصل إلى أن “الجيش العراقي أخبرنا بأنه لم يتم تبليغهم مسبقاً بأمر من هذا القبيل ولهذا لن نسمح به”.

كان زردشت شنكالي يشغل منصب القائد العام لوحدات مقاومة سنجار، واستهدفته ضربة جوية تركية في (15 كانون الثاني 2022) مع ثلاثة من مقاتليه، وقال عضو المكتب السياسي لحزب الحرية والديمقراطية الإزيدي، حسين حاجي، إن وحدات مقاومة سنجار تنوي نصب التمثال في وسط سنجار يوم 15 كانون الثاني الحالي.

يتبع قضاء سنجار محافظة نينوى إدارياً، وهو من المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارة إقليم كوردستان، وتسيطر القوات التابعة لوحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية سنجار وأمن إيزدخان التي تصفها تركيا “بالقوات المقربة من بي كا كا” على جزء كبير من مناطق القضاء.

وشهدت المناطق التابعة للقضاء العديد من التوترات والتشنجات في الفترة الأخيرة، ومنها عدم سماح وحدات مقاومة سنجار وإدارة سنجار الذاتية، خلال الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية العراقية المبكرة، لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني بإجراء حملتهم الانتخابية في تلك المناطق.

في يوم الثلاثاء (7 كانون الأول 2021) استهدفت طائرات تركية في مجمع خانصور التابع لسنجار، مروان بدل حاجي، أحد مسؤولي وحدات مقاومة سنجار، ما أدى إلى مصرعه.

وفي يوم (12 كانون الأول 2021) أصدرت “الإدارة الذاتية لسنجار” قراراً جاء فيه: “يجب أن يتوقف الدوام في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية داخل مدينة سنجار وضواحيها إلى أجل غير معلوم”.