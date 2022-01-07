يناير 07, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

مشاركة ممثل عن مركز لالش شنكال ومكاتبه في دورة التنشيط التربوي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مشاركة ممثل عن مركز لالش شنكال ومكاتبه في دورة التنشيط التربوي

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 6/1/2022 شارك السيد فرحان خلف أحمد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه وبالتنسيق مع منظمة sp في دورة التنشيط التربوي في مخيم خانكي بمشاركة مجموعة من الكوادر التربوية.

وسيتم فتح دورات تقوية في شهر شباط المقبل وتستمر لعشرة ايام .

ومن جانبها قدمت ادارة منظمة sp كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على مبادرتهم ومشاركتهم في حملة تطوير العملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.

 

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