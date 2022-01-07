مشاركة ممثل عن مركز لالش شنكال ومكاتبه في دورة التنشيط التربوي

اعلام لالش شنكال

في يوم الخميس الموافق 6/1/2022 شارك السيد فرحان خلف أحمد مدير مكتب لالش تل بنات القديمة ممثلا عن مركز لالش شنكال ومكاتبه وبالتنسيق مع منظمة sp في دورة التنشيط التربوي في مخيم خانكي بمشاركة مجموعة من الكوادر التربوية.

وسيتم فتح دورات تقوية في شهر شباط المقبل وتستمر لعشرة ايام .

ومن جانبها قدمت ادارة منظمة sp كل الشكر والتقدير إلى إدارة مركز لالش شنكال ومكاتبه على مبادرتهم ومشاركتهم في حملة تطوير العملية التربوية في مدارس النازحين في المخيمات.