إحياء و مناقشة مراسيم و طقوس عيد بيلندا في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

بمناسبة قدوم مراسيم و طقوس و عيد بيلندا في يوم الخميس المصادف 6 / 1 / 2022 نظم مركز لالش / الشيخان جلسة حوار للسيد (جهور مشمة) عضو الهيئة الإدارية لمركزنا و بحضور عدد من المثقفين.

في البداية رحب السيد ( آزاد مراد ) مسؤول المركز بالحضور و بعد الترحيب سرد السيد المحاضر الجذور التاريخية للمراسيم و الطقوس الدينية لهذه المراسيم و الطقوس و العيد و خاصة ( گورگا گا ) و بعدها فتح باب النقاش للحضور و طرحت العديد من الأسئلة فأجاب عليها السيد المحاضر ، و بعد ذلك و بحضور عدد من الأطفال أحيت مراسيم ( گورگا گا ) في حديقة مركزنا ، و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان لإحياء مراسيم و طقوس هذا العيد و إقامة هكذا نشاطات و فعاليات في المنطقة .