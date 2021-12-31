بابا شيخ لصحيفة يابانية: ندعو بلادكم للمساهمة في تقديم خدمات وتنفيذ مشاريع في شنكال

سماحته دعا المجتمع الدولي الى ضمان عدم تكرار “الابادة الجماعية” ضد الايزديين

دعا سماحة البابا شيخ (شيخ علي شيخ الياس) اليابان الى المساهمة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في شنكال، كما طالب المجتمع الدولي بضمان عدم تكرار الابادة الجماعية ضد الايزديين.

جاء ذلك خلال استقبال سماحته لوفد صحيفة (The Asahi Shimbun) اليابانية، والذي تمثل بالصحفي الياباني يوسوكي تاكونو ومراسل الصحيفة في اقليم كوردستان الصحفي ابراهيم عبد المجيد ابراهيم، في مقر اقامة البابا شيخ في مجمع شيخكا بمعية سماحة البيشمام شيخ نعمان

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وخلال اللقاء الذي اجراه وفد الصحيفة اليابانية، وفي معرض اجاباته عن الاسئلة، تحدث سماحة البابا شيخ عن الامور الدينية التي تخص المجتمع الايزيدي بشكل عام، وتطرق الى الاوضاع الصعبة التي يعانيها النازحون من اهالي شنكال في مخيمات اقليم كوردستان، لافتا الى الاهمال من قبل الحكومة المركزية وعدم تقديم الخدمات بالشكل المطلوب وبناء المشاريع الضرورية التي قد تساهم في امتصاص جزء من البطالة المتفشية بين الشباب الايزيدي بشكل عام.

كما دعا سماحته الحكومة اليابانية الى المساهمة في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع في شنكال، مطالبا المجتمع الدولي عبر الصحيفة اليابانية بضمانات من اجل عدم تكرار الابادة الجماعية ضد الايزيديين.

ويشار الى ان صحيفة (The Asahi Shimbun) هي صحيفة واسعة الانتشار في اليابان ويطبع منها نحو 5 مليون نسخة يوميا خلال طبعتين صباحية مسائية يوميا.