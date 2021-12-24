مركز لالش: اعياد الميلاد المجيد فرصة للتذكير بقيم المحبة والتسامح والتآخي الانساني

بمناسبة اعياد الميلاد المجيد، نتقدم بازكى واعطر التهاني الطيبة والصادقة لمسيحيي اقليم كوردستان والعراق بشكل خاص، والى المسيحيين كافة بشكل عام، داعين من الله سبحانه وتعالى ان تكون هذه الاعياد بشرى للخير والسلام والسؤدد والازدهار على الجميع.

ان اعياد الميلاد المجيد، هي فرصة للتذكير بقيم المحبة والتسامح والتآخي الانساني التي نادى بها السيد المسيح عليه السلام، ونحن جميعا بحاجة للتمسك بهذه القيم الخالدة، من اجل مكافحة التطرف والعنصرية والكراهية.

وبهذه المناسبة العطرة نؤكد ان اقليم كوردستان وبفضل نهج قيادته ووعي شعبه، بات واحة حقيقية للتاخي والتعايش الانساني والتسامح، وهذا بشهادة اطراف دولية ومنظمات اممية، ونشدد على ان مكونات كوردستان من المكونات الدينية، كالمسيحيين والايزيديين لهم مساهمات فعالة وقوية بهذا المضمار من خلال ورش العمل والمهرجانات والمحاضرات الثقافية وايضا من خلال الدراسات والمقالات وعمليات التوعية المستمرة في اللقاءات عبر وسائل الاعلام او في المناسبات الاجتماعية وغيرها.

عيد ميلاد سعيد ومجيد للجميع، وكل عام وانتم بالف خير

الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي

دهوك 24/12/2021