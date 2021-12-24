ديسمبر 25, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش الشيخان يشارك في مراسيم و طقوس بداية مربعانية الشتاء

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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مشاركة مركز لالش / الشيخان في مراسيم و طقوس بداية مربعانية الشتاء
إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و مِـنْ أجل إحياء طقوس و مراسيم أعيادنا ففي يوم الجمعة المصادف 24 / 12 / 2021 زار وفد مِـنْ مركزنا معبد لالش المقدس

و الغرض مِـنْ هذه الزيارة المشاركة في طقوس و مراسيم بداية مربعانية الشتاء و التي تقام في معبد لالش المقدس مِـنْ قِبَِـلْ رجال الدين الإيزيدي ، علماً سيكون يوم السبت المصادف 25/12/2021 هو أول يوم مِـنْ مربعانية الشتاء و يستمر إلى يوم العيد و الذي سيكون يوم الأربعاء المصادف 2/2/2022 .

 

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