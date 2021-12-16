الرئيس بارزاني: كوردستان أرض السلام .. سنحافظ على ثقافة الأخوة والتعايش

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، الكورد الإيزيديين بمناسبة عيد الصيام.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئة: «بمناسبة حلول عيد الصيام، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للأخوة والأخوات الإيزيديين في كوردستان والعالم».

وأضاف «آمل أن يجلب هذا العيد السعادة والسلام والأمان لإخواننا وأخواتنا الإيزيديين وأن ينهي معاناتهم».

وختم الزعيم الكوردي تهنئته قائلاً: «كوردستان أرض السلام والأديان المختلفة، وسنبقى مستمرين في المحافظة على ثقافة الأخوة والتعايش بين الطوائف والأديان».