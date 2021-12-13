لالش الشيخان يوزع سلات غذائية بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي

بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي..

مركز لالش / الشيخان يوزع سلات غذائية

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمــن البرنامــج السنــوي لمــركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي ففي يوم الأحد المصادف 12 / 12 / 2021 قام مركز لالش / الشيخان بتوزيع ( 20 ) سلة غذائية على ( 20 ) عائلة متعففة مِـنَ النازحين و أهالي القضاء

كما تبرعت عائلة مِـنْ أهالي قضاء الشيخان بــ ( 50 ) سلة غدائية وزعت عن طريق مركز لالش / الشيخان في حديقة مركزنا و بعد الأنتهاء مِــنَ التوزيع شكرت هذه العوائل جهـود مركــز لالش / الشيخان لتقديمه يــد العــون و المساعدات بشكل مستمر .

فبأسم مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان نتمنى أنْ يتقبل الخالق العظيم صيامكم و دعواتكم و أنْ يعم الأمان و السلام و الوئام في أرجاء المعمورة .