ديسمبر 13, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

لالش الشيخان يوزع سلات غذائية بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي..

مركز لالش / الشيخان يوزع سلات غذائية
إعلام مركز لالش / الشيخان
ضمــن البرنامــج السنــوي لمــركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي ففي يوم الأحد المصادف 12 / 12 / 2021 قام مركز لالش / الشيخان بتوزيع ( 20 ) سلة غذائية على ( 20 ) عائلة متعففة مِـنَ النازحين و أهالي القضاء

كما تبرعت عائلة مِـنْ أهالي قضاء الشيخان بــ ( 50 ) سلة غدائية وزعت عن طريق مركز لالش / الشيخان في حديقة مركزنا و بعد الأنتهاء مِــنَ التوزيع شكرت هذه العوائل جهـود مركــز لالش / الشيخان لتقديمه يــد العــون و المساعدات بشكل مستمر .
فبأسم مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان نتمنى أنْ يتقبل الخالق العظيم صيامكم و دعواتكم و أنْ يعم الأمان و السلام و الوئام في أرجاء المعمورة .

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