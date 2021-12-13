واصفاً الحزب بـ”جهة غير شرعية وغير قانونية” .. البيت الايزيدي : ليس من حق PKK وقف الدوام في شنگال

أعلن البيت الايزيدي في قضاء شنگال (سنجار) ، يوم الأحد، رفضه لقرار مايسمى بمجلس الإدارة الذاتية التابع لحزب العمال الكوردستاني PKK في القضاء ، غلق الدوائر الحكومية.

وقال البيت الايزيدي، في بيان، أنه يرفض رفضاً قاطعاً كتاب المجلس المذكور القاضي بـ”وقف عمل الدوائر الحكومية والمنظمات العاملة في مناطق شنگال “.

ووصف البيان الجهة التي أصدرت الكتاب بأنها “جهة غير شرعية وغير قانونية ، لا تمتلك صلاحية إصدار هكذا توجيهات”، معرباً في الوقت نفسه عن دعمه لـ ” القانون وفرض النظام وحماية الاستقرار والأمن العام للدولة و شنگال المنكوبة بشكل خاص”.

وكانت الإدارة الموازية التي أسسها PKK في شنگال قررت ، الاحد ، منع دوام الدوائر الحكومية ومزاولة أعمالها .

كما هاجم مسلحو الحزب التركي قوة من الجيش العراقي في شنگال كانت تحمي احدى المؤسسات الحكومية .

من جانبه ، كان محافظ نينوى نجم الجبوري أعلن ، الاحد ، عن عودة الدوائر الحكومية في قضاء شنگال الى مزاولة اعمالها وفتح ابوابها امام المراجعين .

وقال الجبوري : ” اننا نرفض اي تهديد لدوائرنا الحكومية من قبل جهات غير رسمية وهناك تحرك لقطاعات من قيادة عمليات غرب نينوى الى قضاء سنجار على خلفية اغلاق المؤسسات الحكومية من قبل حزب العمال الكوردستاني” .