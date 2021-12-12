لالش الشيخان يختتم بطولة صوم إيزي للعبة البلياردو

إعلام مركز لالش / الشيخان

دعماً للشباب و الأنشطة الرياضية في المنطقة و بمناسبة قدوم عيد صوم إيزي ففي يوم الأحد المصادف 12 / 12 / 2021 و بمشاركة ( 38 ) شاباً مِـنْ مركز قضاء الشيخان قام مركز لالش / الشيخان بأختتام لعبة البلياردو.

و بعد المنافسة بين اللاعبين لأكثر مِـنْ أسبوع بنظام التسقيط الفردي وصل اللاعبان عميد سليمان و محمود أزهر إلى المباراة النهائية و بعد المنافسة بينهما فاز اللاعب عميد سليمان بالمركز الأول بواقع شوطين نظيفين و في الختام تم توزيع الجوائز على المراكز الثلاثة الأوائل و بعدها شكر المشاركون في هذه البطولة جهود مركز لالش / الشيخان لدعم الشباب و الأنشطة الرياضية .