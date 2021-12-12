خانصور تحتضن بطولة صوم ايزي

اعلام لالش سنوني

اختتمت بطولة صوم ايزي لكرة القدم لطلبة مدرسة دجلة الاساسية للدراسة الكوردية في مجمع خانصور في يوم السبت المصادف 2021/12/11 والتي توجت فيها طلبة المرحلة السادسة على حساب طلبة المرحلة السابعة والتي نظمها مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه عن طريق مكتب لالش خانصور القديم.

ويذكر بأن ستة فرق شاركوا في البطولة منذ اواخر شهر تشرين الثاني الماضي وفي الختام تم توزيع الميداليات على الفريقين الفائزين بالاضافة الى الكؤوس والجوائز الخاصة بحكام البطولة ولافضل لاعب وهداف البطولة.

وقدم مدير المدرسة كلمة وجه جل تركيزه على دور مركز لالش منذ تأسيسه في جميع مجال الحياة وخاصة لقطاع التعليم .