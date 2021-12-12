برعاية كوردستان 24..

دهوك تستضيف منتدى حول الأوضاع في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مركز الأبحاث واستطلاع الرأي التابع لمؤسسة كوردستان 24 اليوم الأحد، منتدى خاصا حول الأوضاع في سنجار والمناطق المتنازع عليها في مدينة دهوك باقليم كوردستان.

واللقاء الذي تمت تسميته بـ”مسألة الشعب والأرض: سنجار والمناطق المتنازع عليها بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية”، سينعقد بمشاركة عدد من المراقبين السياسيين والباحثين.

وسيتم البحث في الأسباب التي تشكل عائقا أمام تطبيع الاوضاع في سنجار، وعدم تمكن النازحين من العودة الى مناطقهم.

ووفقا لجدول أعمال اللقاء، ستتم مناقشة ظاهرة الإرهاب وتغيير التركيبة السكانية لتلك المناطق.

وسيُعقد المنتدى في الساعة 3 بعد ظهر اليوم الأحد في أحد فنادق مدينة دهوك.