“العمال الكوردستاني” يغلق المؤسسات الحكومية في سنجار

قال مسؤول محلي اليوم الأحد، ان حزب العمال الكوردستاني أصدر قرار إغلاق كافة المؤسسات التابعة للحكومة العراقية في قضاء سنجار.

وقال مدير بلدية سنجار جميل صفوك لكوردستان 24 “أرسلت الينا قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني رسالة هذا الصباح، تقول فيها أن علينا إخلاء مبنى البلدية وإغلاق الأبواب”.

واشار صفوك الى ان العمال الكوردستاني نشر مقاتلين له على ابواب مبنى البلدية لتنفيذ أمر الإغلاق.

واكد مديري بلدية سنجار أنه تواصل مع النائب الأول لمحافظة نينوى سيروان روجبياني، وأطلعه على مستجدات الأوضاع.

واكد صفوك ان روجبياني وعده باتخاذ الاجراءات المناسبة وإرسال قوة من الأمن الوطني الى منطقة سنجار.