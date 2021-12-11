لالش بعشيقة يوزع سلات غذائية على 40 عائلة سنجارية ببعشيقة

بمناسبة عيد الصيام

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

في صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١٢/١١ وبمناسبة قدوم عيد الصيام المبارك بادر مركزنا بتوزيع مجموعة من السلات الغذائية على العوائل المتعففه من سنجار الجريحة الساكنين في بعشيقة وعددهم ٤٠ عائلة دعما لهم وللتخفيف عن معاناتهم ومساعدتهم في هذه الأيام المباركة.

وبعد الأنتهاء من توزيع السلات الغذائية شكرت تلك العوائل من أخواننا من سنجار الجريحة جهود ومتابعة وعمل مركز لالش فرع بعشيقة لدعمه المستمر وتقديم لهم العون والمساعدة في كل الظروف.