بطولة روژيت ايزي للبنات تختتم في خانصور

اعلام لالش سنوني

بمناسبة حلول عيد صوم ايزي، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكاتبه عن طريق مكتب لالش خانصور القديم بفتح بطولة روژيت ايزي لكرة القدم للطالبات في مدرسة دجلة الاساسية للدراسة الكوردية في مجمع خانصور.

وبعد اسبوعين من المنافسات القوية بكل روح رياضية، فقد توج فريق السادس على حساب فريق السابع بركلات الترجيحية بعد وصولهما على حساب 8 فرق مشاركة في يوم الاربعاء المصادف 2021/12/8 واختتموا البطولة بتوزيع الكؤوس والجوائز وفي كلمة مدير المدرسة نيابة عن الهيئة التدريسية والطلبة ركز على دور مركز لالش في دعم التربية والتعليم وقدم امتنانهم لهم.