ديسمبر 09, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

وصول الدفعة الثالثة لـ”عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
اترك تعليق
13 مشاهدات

وصول الدفعة الثالثة لـ”عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بوصول الدفعة الثالثة لـ”عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “الدفعة الثالثة من (عوائل داعش) وصلت من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار غرب مدينة الموصل”.

وبين أنه “جرى تسلمهم من قبل القوات الامنية لاحصائهم”.

ويتم اعادة النازحين في مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم غرب محافظة نينوى في قضاء سنجار على شكل دفعات، مع تشديد الاجراءات الأمنية اثناء ذلك.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi