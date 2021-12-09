وصول الدفعة الثالثة لـ”عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بوصول الدفعة الثالثة لـ”عوائل داعش” من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن “الدفعة الثالثة من (عوائل داعش) وصلت من مخيم الهول السوري الى قضاء سنجار غرب مدينة الموصل”.

وبين أنه “جرى تسلمهم من قبل القوات الامنية لاحصائهم”.

ويتم اعادة النازحين في مخيم الهول السوري إلى مناطق سكناهم غرب محافظة نينوى في قضاء سنجار على شكل دفعات، مع تشديد الاجراءات الأمنية اثناء ذلك.