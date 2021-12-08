موعد وصول رفاة الايزيديين الى ذويهم

كشف قائممقام قضاء سنجار، محما خليل علي آغا، اليوم الأربعاء، عن وصول رفاة الايزيديين الى ذويهم يوم التاسع من شهر تشرين الثاني الحالي.

وقال علي آغا، في بيان ان “المحزن في واقع مدينة سنجار الابية الصابرة، ان يرجع الشهداء اليها، ولا يعود أهلها الاحياء، الذين يعانون من ضنك العيش في مخيمات النزوح، والمهجر بعد ان فقدوا كل السبل بالعودة الى ديارهم الخالية التي يجول فيها الغرباء من المسلحين الذين أتوا من خارج الحدود، ويتحكمون بمصيرها ومقدراتها”.

وأوضح، ان “رفاة الشهداء أرسلت الى بغداد لاخذ عينات (دي ان أي)، وستصل الى سنجار في التاسع من الشهر الحالي”، مشيرا الى ، ان “هذه ليست المرة الأولى، اذ انه تم في وقت سابق بوصول رفاة قافلة من الشهداء بـ 134 من قرية كوجو”.

وطالب علي آغا “الحكومة باتخاذ اجراءات قانونية ضد المجرمين وتوفير البيئة والملاذ الامن لعودة النازحين، وكذلك البرلمان الذي عليه ان يحذو حذو الدول الأخرى بالاعتراف بالإبادة الجماعية للمكون الديني الايزيدي، ورد الحق لاهله ومعاقبة المجرمين وإقامة محاكم ميدانية ضدهم”.

وتابع، ان “الاعتراف بالابادة الجماعية للايزيديين يبعث رسائل إيجابية داخلية وخارجية، تعبر عن حرص المنظومة السياسية في العراق بابناءها”.

وأشار الى “هناك الكثير من العوامل التي تحول دون عودة النازحين منها وجود الفصائل المسلحة والقوات غير النظامية، كذلك الدمار في سنجار وعدم اعمارها، محملا “الحكومة الاتحادية وحكومة الموصل بالتقصير بحق أهالي سنجار”.