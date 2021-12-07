لالش الشيخان مستمر في دعم الأنشطة الرياضية في المدارس

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للأنشطة الرياضية في المدارس و بالتنسيق مع إدارة مدرسة گولازەر الأساس للبنات

ففي يوم الأحد المصادف 5 / 12 / 2021 قام مركز لالش / الشيخان بأختتام بطولة لكرة الطائرة في مدرسة گولازەر للبنات بمشاركة فرق من طالبات المدرسة و بحضور السيد فرج عثمان مدير تربية قضاء الشيخان و المشرف الأول السيد فوزي موسى و ممثل القسم الرياضي في التربية و مديرة المدرسة و مسؤول و أعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش / الشيخان و في المباراة النهائية تنافس فريقي الصف الثامن و الصف التاسع و بعد تعادل بشوط لكلا الفريق فاز فريق الصف الثامن في الشوط الحاسم لتصبح النتيجة شوطين لفريق الصف الثامن مقابل شوط لفريق الصف التاسع و بعد نهاية المباراة ألقى السيد مدير التربية كلمة شكر فيها مركز لالش / الشيخان لدعمه المستمر للمدارس و الطلاب و الطالبات كما ثمنت السيدة جيهان مديرة المدرسة بما يقدمه مركزنا مِـنْ نشاطات و فعاليات مستمرة و ثم ذكر السيد آزاد مراد مسؤول المركز في كلمته أن مركز لالش / الشيخان سيستمر في دعم الطلبة و إدارات المدارس و الأنشطة الرياضية بصورة خاصة و شكر الحضور و مدرسة الرياضة ست نور التي حكمت هذه البطولة و هنئ الفريقين و في الختام تم توزيع الجوائز على الفريقين الأول و الثاني مِـنْ قِبَـلْ مركز لالش / الشيخان و بعدها قدمت إدارة المدرسة درع شكر إلى مسؤول مركز لالش / الشيخان لما قدمه و يقدمه المركز الدعم للمدارس .